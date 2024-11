Pai de Andressa Urach convida filha para gravar conteúdo adulto: 'Estou em choque'

Andressa Urach chocou os seguidores com uma proposta feita pelo pai, Carlos Alberto Urach. No Instagram, a atriz pornô compartilhou um áudio do homem pedindo para trabalhar com ela nos vídeos com conteúdo adulto.

Segundo Urach, Carlos Alberto propôs que os dois fizessem algo trabalho juntos, para que ele então entre na indústria pornô, um pedido dos seus seguidores.

"Podemos gravar juntos. Ver como é que tu quer para eu começar contigo a [fazer] conteúdo. Eu tenho bastante seguidor e muita gente me cobra do porquê eu não faço. Vê aí, tu precisa de alguém? Eu tô aí para conversar contigo, vamos começar a gravar juntos alguma coisa. Eu vou abrir um conteúdo", revelou o homem.

Ainda nos stories, Urach revelou ter ficado abismada com a proposta. "Eu estou em choque! Acabei de receber um áudio do meu pai. Lembra que ele acabou comigo na imprensa, não é? Agora eu entendi de quem herdei essa veia artística. O 'veio' está assanhado, querendo gravar com as novinhas", expôs a modelo.

Andressa compartilhou o áudio nos stories e relembrou o que ouvia do pai, no passado. "Já pensou o que sua família vai falar? Eu não era a ovelha negra da família? Agora tu é o rei, pai! Vai virar ator pornô. E a honra da família?."