Andressa Urach grava conteúdo adulto com ex-sogra, mãe de Lucas Ferraz

Andressa Urach voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais ao anunciar seu novo vídeo pornô: a modelo gravou um conteúdo adulto com sua ex-sogra, Beatriz Cristina, mãe do ator pornô Lucas Ferraz, com quem a modelo se relacionou por nove meses.

VEJA MAIS

O anúncio da gravação entre as duas chocou os internautas nesta terça (26). Segundo Beatriz, o vídeo com a ex-nora foi gravado sem Lucas saber. "Lucas não sabe que gravei com a Andressa e confesso que não sei como ele reagiria, mas isso é uma decisão minha e me sinto confiante em experimentar algo novo", disse.

A mãe do modelo também abriu o jogo e revelou que a iniciativa partiu de Urach. "Bia Black", como é conhecida, rasgou elogios para a ex-namorada do filho.

"Ela foi muito carinhosa ao sugerir que gravássemos juntas. No começo, fiquei receosa, mas depois percebi que era uma forma de me reinventar e de mostrar minha autoestima", disse Beatriz.