Andressa Urach revela atração por Janja, primeira-dama do Brasil: 'pegaria'

Conhecida pelas falas polêmicas, a criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, chocou a web ao revelar sua atração por Janja, primeira dama do Brasil. Durante uma emprevista, a ex-A Fazenda rasgou elogios para a esposa do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, e expressou sua opinião pela socióloga.

Na entrevista, a atriz pornô foi questionada sobre sua opinião à respeito da primeira-dama. “Janja! Não tenho nada contra ela, acho ela até muito bonita, até pegaria a Janja. Estou brincando", disparou.

Urach também aproveitou para falar sobre as últimas declarações da esposa do presidente à respeito de Elon Musk. Durante um discurso, na última semana, Janja mandou indiretas ao bilionário.

“Não tenho nada contra. Eu acho que ela está tendo um papel fundamental do lado do Lula. Teve algumas declarações polêmicas recentes, mas eu digo assim, as pessoas têm suas opiniões e as opiniões devem ser respeitadas", afirmou.