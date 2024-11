Namorada de Andressa Urach rebate críticas e detalha início da relação

Mari Ávila, criadora de conteúdo adulto, revelou nas redes sociais detalhes sobre seu namoro com a modelo Andressa Urach, anunciado nesta semana. Através de uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, Mari compartilhou como elas se conheceram e como lida com as críticas que recebe por seu trabalho.

Mari contou que era fã de Andressa há muitos anos e que, no ano passado, tiveram a oportunidade de gravar juntas. Desde então, mantiveram contato constante. “Desde lá, sempre conversamos bastante”, afirmou Mari.

Quando questionada sobre como lida com as críticas na internet, a criadora de conteúdo foi sincera: “Na maioria das vezes, eu só dou risada. É muito difícil algum comentário me afetar, porque sei que quem critica geralmente está tentando colocar suas próprias angústias para fora. Tentam me machucar na expectativa de que eu me sinta da mesma forma”, explicou. Ela ainda revelou que faz terapia há três anos e está no ramo há quase nove, o que a ajudou a lidar melhor com as críticas.

VEJA MAIS

Aos 37 anos, Andressa Urach anunciou o namoro com Mari Ávila em uma série de postagens no Instagram na quarta-feira (13/11). “Apresento para vocês a minha namorada”, escreveu a ex-participante de A Fazenda. Ela também fez elogios à nova companheira e revelou detalhes do relacionamento: “Temos uma relação aberta”.

Andressa estava solteira desde o mês passado, quando terminou seu namoro com o modelo e ator Lucas Ferraz. Na ocasião, Lucas afirmou que o relacionamento com Andressa havia se tornado “abusivo”. “Quanto mais o tempo passava, mais eu via as atitudes dela e menos amor eu sentia. Infelizmente, assim foi destruído o relacionamento”, explicou ele.

Mari Ávila, por sua vez, comentou sobre o fim de sua relação com Lucas, explicando que o término aconteceu devido a ciúmes. “Agora que não estou mais chorando por amor, vou falar sobre o assunto. Eu e o Lucas terminamos porque eu sou muito ciumenta. Nas nossas gravações, tive crise de ciúmes, e isso estava me fazendo muito mal”, contou Andressa.