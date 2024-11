Andressa Urach diz que Kid Bengala 'não sobe mais' e ator pornô dá resposta afiada

A ex-A Fazenda Andressa Urach zombou de Kid Bengala dizendo que a "pipa" do ator pornô não sobe mais e acabou levando uma resposta afiada do famoso. Kid recusou o convite da modelo para gravar as cenas e disse que só trabalha com "criadoras de conteúdo".

Tudo começou quando um seguidor da atriz perguntou se ela faria algum tipo de conteúdo com o veterano. Em resposta publicada no feed, a famosa afirmou que entrou em contato com a equipe de Kid. Sem obter resposta, a loira começou a duvidar do desempenho sexual do ator pornô.

"Mandei mensagem para assessoria deles, mas eles não responderam, mas diz que a pipa do vovô não sobe mais, tá? Adoraria dar o meu furic* para ele, mas diz que é puro marketing, que ele não pega ninguém, que ele só faz aqueles 'videozinhos'. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom", disse.

Em resposta, o veterano ironizou e deu a entender que Urach não produz vídeos de boa qualidade. "Opa, minha amiga! Tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência”, escreveu.