Andressa Urach anuncia conteúdo adulto com dois anões com temática de Mario Bros

Sempre trazendo novidades para o universo do conteúdo adulto, Andressa Urach agora vai gravar com dois homens com nanismo na temática Mario Bras. O anúncio foi feito na última segunda-feira (11) durante entrevista ao Chupim Metropolitana. Um dos atores é o Pistolinha, que já havia feito colaboração com a ex-Fazenda.

“Vai sair amanhã com dois anões. Já teve a Branca de Neve com um anão, agora vai ser a princesa com o Mario e o Luigi, para quem gosta de videogame”, disse Andressa.

A famosa também revelou que deseja gravar com sete atores ao mesmo tempo: “Já conheço três, faltam quatro”.

Urach, que já faturou mais de 5 milhões com a venda de conteúdo adulto, disse que os seus assinantes na Privacy que dão as inspirações para as gravações, mas que alguns são fetiches próprios.

“O público diz o que gostaria e eu também tenho alguns fetiches e estão para vir vários, quero causar uma vez por semana”, ressaltou.