Andressa Urach realiza sonho e grava conteúdo adulto com pessoa em cadeira de rodas

Na noite desta terça-feira (5), a modelo e produtora de conteúdo adulto Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao revelar a realização de um sonho antigo: a gravação de um vídeo íntimo com uma pessoa que usa cadeira de rodas. Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, Andressa anunciou que finalmente encontrou um parceiro que aceitou participar da gravação. O escolhido foi Gabriel Brito, conhecido nas redes sociais como “Olhar Sob Rodas”.

“Quem me acompanha há mais de um ano sabe que tenho esse sonho e luto para realizá-lo há muito tempo. E hoje vou finalmente realizar!”, declarou Andressa em seu perfil. Gabriel Brito também entrou na brincadeira, comentando: “Vem cá, Andressa Urach, senta pro Hot Wheels”, arrancando risadas dos seguidores.

O vídeo do encontro entre os dois foi publicado na plataforma de conteúdo exclusivo Privacy, onde Andressa compartilha seu material adulto.

Nesta semana, durante uma interação com fãs nas redes sociais, Andressa abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre uma fantasia que ainda não havia realizado. A modelo não hesitou em responder: “Quero gravar com um cadeirante”. Ela ainda acrescentou que outro desejo é gravar com dois homens com nanismo

Recentemente, a influenciadora, que bifurcou a língua, contou ter recebido uma oferta inusitada de um fã, que ofereceu R$ 100 mil para comprar um piercing íntimo. “Já vi de tudo nessa vida, mas essa proposta foi inédita”, brincou a modelo, que aceitou a oferta. Segundo ela, o valor foi considerado uma oportunidade a mais para aproveitar os frutos da carreira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)