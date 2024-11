Após filmar com 8 atores, Andressa Urach é internada com dor na região íntima; entenda

Conhecida por gostar de inovar na criação de conteúdos adultos, Andressa Urach alcançou um novo recorde ao transar com oito homens. Entretanto, a gravação do vídeo feito pelo filho da atriz, custou alto e ela precisou ser hospitalizada com fortes dores na vagina.

Por meio de sua assessoria, a ex-peoa de “A Fazenda” atualizou o portal “UAI” sobre o seu estado de saúde. "Tô no hospital, fiz tomografia e agora vou fazer ecografia transvaginal. Fui medicada para dor! Vou ficar em observação", contou Andressa. Em outro Story, publicado no Instagram, a criadora de conteúdo declarou: “Tá doendo até minha alma, socorro. Mamãe tá que não senta direito"

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)