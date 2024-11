Andressa Urach rebate crítica do ex-namorado e grava vídeo íntimo com 8 homens

Andressa Urach causou mais uma vez nas redes sociais com um novo vídeo. A produtora de conteúdo adulto afirmou ter gravado cenas de sexo com oito homens. Ao anunciar o novo trabalho, a modelo ainda fez questão de mandar uma indireta para o ex-namorado, o ator pornô Lucas Ferraz.

"Se algum ex seu te chamar de frígida, chame 8 amigos para provar o contrário", disparou Urach, enquanto anunciava os participantes em vídeo.

A ex-A Fazenda gravou uma cena chamada “Gang” com os também criadores de conteúdo adulto Ton Fernandes, Fabrício Nunes, Alemão, Tony Tigrado, Igor Gomes, Matheus Lupan, Kylian e Husky.

Ela usou a frase “Sou frígida, só que não!”, para para rebater as críticas do ex-namorado Lucas Ferraz, que desabafou nas redes sociais após o fim do relacionamento.

“Se era para me atacar, eu preferi responder de forma divertida e simbólica. Não sou frígida, muito pelo contrário, e esse vídeo foi a minha maneira de virar o jogo”, declarou a modelo.