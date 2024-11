Andressa Urach sofre corte no rosto após brigar com Juju Ferrari

Uma festa de lançamento de uma casa de apostas em São Paulo foi palco de uma briga entre a atriz pornô Andressa Urach e a influenciadora Juju Ferrari. Cenas da agressão foram registradas na madrugada desta terça-feira (26) e compartilhadas na internet.

Tudo começou quando as duas estavam dançando na festa e acabaram se cruzando. Após uma primeira troca de olhares, Andressa cuspiu no rosto de Juju, que revidou com um tapa no rosto da vendedora de conteúdo adulto.

No momento da agressão, Juju estava com uma taça de vidro na mão, o que acabou causando um corte no rosto de Urach. A atriz pornô precisou ser levada a um hospital para cuidar do ferimento que precisou de pontos. Após a confusão, Andressa comentou sobre o ferimento e fez ameaças à Juju.

"Acho que vai uns quatro pontos. Agora de raiva vou tatuar uma cruz no rosto. Diabo desgraçado, o que é teu está guardado. Meu Jesus está vivo".

Nos stories do Instagram, Juju revelou que irá contar mais detalhes sobre a confusão aos seus seguidores. "Algo me falou pra não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!", escreveu.