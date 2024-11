Ex de Andressa Urach opina sobre vídeo da mãe com a modelo: 'não conseguiu superar'

Lucas Ferraz deu sua opinião sobre o vídeo pornô que a mãe, Beatriz Cristina, gravou com Andressa Urach, ex-namorada dele. Ao receber várias perguntas sobre o assunto no Instagram, ele abriu uma caixa de respostas e declarou que o conteúdo foi elaborado pela ex-parceira com o intuito de atingi-lo.

O ator pornô garantiu que a ex não tinha acesso ao seu perfil nas redes sociais. "Era óbvio que ela ia tentar me atingir dessa forma, já que não conseguiu de nenhuma outra. Me mandaram os stories. Eu bloqueei ela, ela me bloqueou algumas vezes, todo mundo se bloqueou. Ficou melhor assim."

O filho de Beatriz explicou que o conteúdo era uma ideia antiga, mas Andressa ressurgiu com a proposta para irritá-lo. "Eu vi a vingança da frígida, que a pessoa [Andressa] não conseguiu superar uma coisa. Era uma ideia antiga que tinha sido esquecida, e que, obviamente, ela pegou para tentar me atingir. Muito sucesso para as duas. Não estou ligando para o que o povo pensa, psicologicamente estou bem para caramba", disse.

Lucas também aproveitou para falar que está contente com a carreira de Beatriz. "Como eu sei que a pessoa tem uma necessidade gigantesca de provar para todo mundo que está bem, que deu o troco, e que é a melhor... Você acha que isso vai me atingir? Eu estou muito feliz pelo sucesso da minha mãe", garantiu ele.