Rita Cadillac grava conteúdo adulto com ex de Andressa Urach

Após o término de Lucas Ferraz e Andressa Urach, que vem dando o que falar nas redes sociais, o criador de conteúdo adulto está aproveitando o hype para ganhar ainda mais assinantes nas plataformas adultas.

O jovem de 25 anos anunciou nas redes sociais que gravou um vídeo pornô com Rita Cadillac, de 70 anos, conhecida também como "Rainha do Bumbum". Na publicação conjunta, o ex de Urach está abraçado com a ex-Fazenda 6, com os rostos próximos um do outro. Cadillac compartilhou a foto nos Stories do Instagram e um link encaminhando para a plataforma adulta Privacy.

"Para tudo Brasil... agora ficou sério", disse uma seguidora. "Zerou o game, zerou a vida", escreveu outra internauta. "Essa tem o bumbum mais lindo do país", disse um terceiro seguidor.

Quem se interessar em assistir à parceria entre os dois criadores de conteúdo adulto, a assinatura mensal de Lucas na plataforma custa R$ 39,90 e a de Cadillac custa R$ 29,99 ao mês