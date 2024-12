Andressa Urach se manifesta após ser acusada de apologia à zoofilia: 'Mereço respeito'

Recentemente, Andressa Urach, modelo de 37 anos, passou a ser investigada pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de apologia à zoofilia e maus-tratos de animais, já que 4 deputados federais enviaram ofício para a PC/SP para que um inquérito fosse instaurado pelos possíveis crimes cometidos por ela. Depois de ter conhecimento da investigação, ela se manifestou por meio de um vídeo publicado no seu perfil do instagram, em que diz: "A minha vida é trabalhar e ser contribuinte".

Confira o vídeo:

No vídeo, ela chega a falar diretamente aos quatro deputados: "Vocês deviam estar fazendo o trabalho de vocês em vez de ficar cuidando da minha vida, querendo hype nas minhas costas. Vão trabalhar. Vão cuidar do povo".

ENTENDA O CASO

Os deputados Bruno Lima (PP-SP), Matheus Loiola (União-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ) tiveram conhecimento sobre um episódio da vida de Andressa Urach por meio de uma entrevista que ela concedeu ao canal "Téte a Theo" do YouTube, que teria sido publicada, também, nas redes sociais do apresentador Luiz Bacci. Depois disso, eles enviaram um ofício para a Polícia Civil de São Paulo para que ela investigue um possível fato criminoso, já que, segundo o entendimento dos deputados, a modelo teria feito apologia à zoofilia ao utilizar um "tom natural" para contar um fato de quando era uma criança de 11 anos, ou seja, há 26 anos. O inquérito foi instaurado pelo delegado Rodrigo Castro Salgado da Costa, do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

Urach afirma que é cidadã e merece respeito, porque tem liberdade de expressão: "Querem me calar por passar uma informação de algo que fui vítima aos 11 anos de idade, algo que pode acontecer com muitas crianças quando o pai deixa o filho ir à casa do vizinho, que foi o que aconteceu comigo. Meus pais não imaginavam o risco que eu corria".

Além disso, ela conta detalhes do ocorrido a 26 atrás na entrevista, em que uma vizinha da mesma idade dela teria colocado um cachorro para fazer sexo oral nela. "Virou um hábito. Eu comprei um cachorro para isso", disse a modelo na entrevista ao canal "Téte a Theo". Ela não culpa a outra criança envolvida: "Provavelmente, alguém fazia isso com ela. É um ciclo, provavelmente, ela foi tão vítima quanto eu".

Segundo o ofício dos deputados: "Merece relevo o fato de que, ao descrever publicamente esse episódio, em tom que pode ser interpretado como natural ou aceitável, a sra Andressa Urach pode estar promovendo apologia da prática criminosa, incitando outros a cometerem atos semelhantes".

A produtora de conteúdo adulto rebateu integralmente as acusações dos deputados: "Que eu sou doidinha e que amo Jesus declaradamente todo mundo sabe. Por amor a Jesus, já fui internada até em hospital psiquiátrico. Agora, veio um processo de uns deputados que querem me colocar na cadeia por causa de algo que falei há muito tempo atrás no meu livro. Não tenho orgulho do que aconteceu, sou uma cidadã e mereço respeito porque tenho liberdade de expressão".

A história está no livro autobiográfico de Andressa Urach.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)