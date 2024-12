Ex-pastora Ana Akira detalha vídeo íntimo com Andressa Urach: 'Oito horas sem parar'

Ana Akiva, ex-pastora que fatura R$ 80 mil no OnlyFans, gravou um vídeo pornô com Andressa Urach e deixou os fãs chocados. Nos bastidores, a influenciadora revelou que as duas transaram por 8 horas sem pausas durante a produção do conteúdo.

“Sempre pega fogo e rola muita química entre nós [risos]. A Andressa exala sexo, ela sabe provocar e seduzir. Ficamos oito horas sem parar. O tesão falou mais alto e deixamos fluir naturalmente, sem tempo, sem pressa, apenas pelo prazer. Na primeira vez que gravamos já tinha rolado esse entrosamento, mas, agora foi ainda mais intenso. Somos insaciáveis”, contou.

Akira já conhecia Urach desde a época do concurso "Miss Bumbum Brasil". A famosa revelou que desde aquela época já se sentia atraída pela modelo. "Ficou reprimido. Ela era mais reservada, namorava na época, a gente não tinha intimidade. Por isso digo que não é só uma cena, não é só na frente das câmeras. Rola uma pegação mesmo, é coisa de pele. Nossos vídeos fazem sucesso por essa verdade, tem tara, tem desejo", confessou a ex-pastora.