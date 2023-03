1ª edição do Prêmio Amazônia de Música (PAM) abre inscrições no Pará

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Amazônia de Música (PAM) – edição Pará. Com o intuito de dar visibilidade a artistas e produtores, o evento incentiva o lançamento de novos produtos musicais regionais na plataforma digital. Lançado pela Oriente Multi Produções, o edital inscreve até o dia 7 de abril, por meio de formulário online. A premiação acontece no dia 24 de maio, no Theatro da Paz.

Arthur Espíndola, cantor e produtor cultural é o responsável pelo projeto e conta que a ideia surgiu em 2017, ao avaliar o cenário paraense, com muitos talentos, mas sem grandes indicações em premiações nacionais. "Eu pensei em fazer um prêmio nosso, de respeito, que reconheça e valorize esses lançamentos dos nossos artistas. Daí eu formatei o projeto e sai atrás de patrocínio pra realizar desde 2017, mas este ano a Equatorial Pará possibilitou tornar realidade", contou.

Espíndola incentiva a inscrição e explica os critério de participação dos artistas. "Podem participar artistas de todos os estilos musicais que tenham lançado trabalhos em 2021 e 2022. Serão 3 trabalhos indicados de cada categoria, e um desses 3 será o ganhador que levará o troféu e o reconhecimento de melhor trabalho na sua categoria", disse.

O produtor deu dicas sobre a participação dos artistas no evento, para o fortalecimento de seus currículos. "É muito importante para que os artistas tenham um peso a mais nos seus currículos e releases, para que o trabalho deles seja visto de forma mais valorosa, até por ter sido avalizado por um importante time de curadores", arguiu.

"Além disso tem a possibilidade de intercâmbio com a cena nacional através dessa curadoria que irá avaliar e conhecer essas obras dos artistas daqui. Temos como coordenador da curadoria o grande produtor Marcus Preto, de São Paulo, por exemplo, além de diversos curadores daqui também", completou.

Arthur se diz animado e reforça aos artistas a data limite de inscrição, assim como o calendário que encerra as inscrições no dia 7 de abril, o resultado preliminar será divulgado a partir do fia 8 de maio. A cerimônia de premiação será no dia 24 de maio, no Theatro da Paz. "Estou muito animado e confiante que este projeto será apenas a primeira edição de um prêmio que chegou para ficar. A cerimônia de premiação acontecerá com transmissão ao vivo pela TV Cultura. Os artistas e/ou produtores deles podem enviar seus trabalhos lançados para apreciação da curadoria através do site www.premioamazoniademusica.com.br", finalizou.

Serviço

Evento: 1ª edição do Prêmio Amazônia de Música (PAM) – edição Pará

Inscrições: até o dia 7 de abril, por meio de formulário online no site.