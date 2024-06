Karoline Lima ganha processo movido por Éder Militão na Justiça; entenda

A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido do jogador Éder Militão de proibir sua ex-esposa e influenciadora digital, Karoline Lima, de mencionar seu nome publicamente e exigir uma retratação formal. O atleta alegou que a mãe de sua filha Cecília desqualificava sua paternidade nas redes sociais ao expor conflitos relacionados à guarda da menina. Isso porque a ex-companheira desmentiu falas de Militão sobre supostos cuidados com a criança. Ele solicitou que todas as postagens com menções diretas ou indiretas a ele fossem removidas, porém, o pedido não foi aceito.

Militão afirmou que Karoline estava impedindo a filha de acompanhá-lo na final da Champions League, além de divulgar episódios do passado que, segundo ele, comprometiam sua imagem. Em resposta, ele solicitou que todas as postagens com menções diretas ou indiretas a ele fossem removidas.

A juíza da 5ª Vara Cível da capital, no entanto, decidiu que os requisitos legais para conceder a tutela provisória de urgência não foram preenchidos. De acordo com ela, Militão não especificou quais postagens deveriam ser excluídas, considerando seu pedido amplo demais.

"Demasiado desarrazoado que se determine a exclusão de ‘qualquer publicação que tenha feito através da internet ou de qualquer veículo de comunicação com menção direta ou indireta ao autor’, já que, sendo pessoa pública, natural que por ela haja menção a ele, sem que, necessariamente seja lhe causado algum dano”, afirmou magistrada.

Além disso, a juíza negou o pedido de retratação, explicando que não havia evidências de “ato ilícito e o dano causado” que justificassem tal medida.

“Inviável, por fim, que a ré seja impedida de efetuar postagens futuras, sob pena de ofensa de morte do princípio da liberdade de expressão a censura prévia”, disse. Embora o pedido de urgência tenha sido indeferido, o processo continuará seguindo os trâmites legais, aguardando a manifestação da defesa de Karoline Lima.