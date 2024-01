Troca-troca: Léo Pereira fica com Karoline Lima, ex de Éder Militão, que fica com ex de flamenguista

Desde que voltou para o Brasil, Karoline Lima tem curtido todas as viradas de ano no Nordeste. As festas que reúnem centenas de subcelebridades fazem sucesso por lá. Este ano, a modelo ganhou as páginas de fofocas do Instagram, que noticiaram seu amais recente affair. Inclusive, Karoline chegou a brincar no seu perfil no Instagram, ao responder um seguidor, que a sua intenção era não sair em nenhum desses perfis durante o Réveillon, o que foi em vão.

Porém, a influenciadora engatou affair com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, nessas festas de fim de ano, que logo ganharam as páginas de fofoca. Ela foi vista com o atleta curtindo as baladas no Nordeste. Os dois foram flagrados curtindo shows na praia de Maracaípe, em Pernambuco.

Acompanhada de Léo Pereira, Karoline Lima deixou os fãs curiosos e desabafo no seu perfil no Instagram. A postagem recebeu um comentário do flamenguista.

"Que comece o melhor ano da minha vida", disse a influenciadora. Léo respondeu: "Amém".

Já Éder Militão, que é ex da influenciadora e tem uma filha com ela, a Cecilia, não ficou distante disso. O jogador do Real Madrid ficou com Tainá Castro, ex do zagueiro do Flamengo. O bafafá surgiu depois quem uma cabeleireira postou uma foto com ela e com a família de Militão.

Segundo o perfil Segue a Cami, do Instagram, Tainá estava no mesmo local que Léo, porém, após ele e Karoline ficarem publicamente ela decidiu ir embora.

Léo e Tainá terminaram o relacionamento em setembro, mas possuem uma boa relação por causa dos filhos. Inclusive, eles passaram o Natal juntos. Já Karol e Éder oficializaram o namoro em junho de 2021, mas se separaram um ano depois quando ela estava grávida.