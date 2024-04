Após polêmica com Ceci, Karoline Lima aparece na festa de filho de Léo Pereira com atual de Militão

Depois da confusão envolvendo ex e atuais, alguns deles se juntaram nesta quarta-feira (3). Karoline Lima, que tem uma filha com Éder Militão, e atualmente namora o jogador Léo Pereira, prestigiou a festa de aniversário do seu enteado, Matteo, de 3 anos. O pequeno é fruto do casamento entre o flamenguista e Tainá Castro, que atualmente está se relacionando com Militão.

Como o tema da festa era super-heróis da Marvel, o jogador do Flamengo se vestiu de Thor, assim como o aniversariante.

A comemoração reuniu as famílias mesmo após um climão gerado por uma live feita pela irmã de Éder Militão, Maju Militão. Na transmissão, Tainá Castro aparece dando uma suposta bronca em Cecília, filha de Militão com Karoline Lima.

Em registros postados pelos familiares, é possível ver Karoline reunida com a família do namorado. Além de Léo, Tainá Castro e os dois filhos aparecem em vários Stories juntos na mesa do bolo para cantar os parabéns para Matteo.