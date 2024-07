Tainá Castro e Éder Militão usam alianças de R$ 160 mil e jogador confirma casamento

O relacionamento de Tainá Castro, de 29 anos de idade, com Éder Militão, de 26 anos, está cada vez mais sério. Depois que os dois apareceram com um anel de ouro na mão esquerda, a web começou a especular casamento, o que foi confirmado por perfis de fofocas no Instagram.

O anel de luxo adquirido pelo casal é feito com ouro amarelo 18 quilates e pedras de diamante, vendido pela grife francesa Van Cleef & Arpels, pelo valor de R$ 80 mil. O par custa R$ 160 mil.

O perfil @seguecami divulgou que Tainá e Éder se casaram oficialmente, fato confirmado pela assessoria do atleta. A agora a estudante de medicina vai morar na Espanha com seus dois filhos: Helena e Matteo. As crianças são fruto do relacionamento dela com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Militão assumiu o relacionamento com Tainá em maio deste ano. Tainá já foi casada com Léo Pereira, que namora atualmente Karoline Lima, que é ex-namorada do zagueiro do Real Madrid e, com ele, é mãe de Cecília, que completou 2 anos na quarta (10).

Já o casal Karoline e Léo passaram o fim de semana em Fortaleza comemorando o aniversário de Cecília.