Coincidência? Militão e esposa se hospedam no Ceará na mesma época que Karoline e Léo

O jogador Éder Militão e a esposa, a influenciadora Tainá Castro, celebraram o aniversário de 29 anos dela em um resort à beira-mar em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O casal compartilhou momentos da viagem nas redes sociais nesta quarta-feira (19), mostrando detalhes do local, onde as diárias podem chegar a R$ 13,7 mil. A comemoração aconteceu no mesmo período em que Karoline Lima, ex-namorada de Militão e mãe de sua filha, Cecilia, estava hospedada na praia do Taíba, também no Ceará, ao lado do namorado, o jogador Léo Pereira.

Tainá publicou fotos ao lado do jogador do Real Madrid na piscina privativa da suíte e fez um tour pelo quarto, que conta com sauna, banheiro arborizado, piscina com borda infinita e um bangalô. O casal também aproveitou a estrutura do hotel para treinar na academia logo após a chegada.

A influenciadora e Militão assumiram o relacionamento em maio de 2024 e se casaram discretamente em junho. Atualmente, moram juntos em Madri, na Espanha.

Vale lembrar, que Tainá já foi também casada com Léo Pereira, que namora a ex de Militão. Ela se relacionou com o zagueiro do Flamengo até abril de 2021, e tem dois filhos com o jogador: Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3.