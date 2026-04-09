VÍDEO: Maiara e MaraIsa discutem ao vivo durante entrevista em rádio

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa protagonizou um momento de tensão durante uma entrevista ao vivo em uma rádio de São Paulo. O episódio ocorreu enquanto as artistas participavam de um programa na Rádio Nativa e acabou repercutindo nas redes sociais.

Durante a conversa, Maraisa demonstrou incômodo com o comportamento da irmã, que permanecia lendo um livro enquanto a entrevista acontecia. A situação chamou a atenção ainda no estúdio e gerou um clima desconfortável entre as cantoras.

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A artista chegou a interromper o momento para questionar a atitude de Maiara. “Ela já está me incomodando, ela está lendo o tempo inteiro. Não, sinceramente, cara… Eu não entendo como ela consegue dar uma entrevista e ler ao mesmo tempo”, afirmou Maraísa, ao tentar retirar o livro das mãos da irmã.

O episódio aconteceu após o retorno de um intervalo comercial, quando Maiara continuou com o livro aberto durante a conversa.

Após a entrevista, o desentendimento entre as irmãs passou a circular nas redes sociais, gerando comentários sobre a relação entre as cantoras e o comportamento durante a participação ao vivo. Apesar da situação, não houve interrupção da entrevista, que seguiu normalmente após o episódio.