O que é alopecia androgenética? Saiba tudo sobre a condição revelada pela cantora Maiara

A cantora Maiara, de 38 anos, da dupla com Maraisa, revelou recentemente que convive com a alopecia androgenética, condição crônica que provoca queda progressiva dos cabelos. Segundo a artista, a doença fez com que ela perdesse quase todos os fios, o que a levou a buscar acompanhamento médico e iniciar tratamento para recuperar a saúde capilar.

O relato trouxe visibilidade a uma condição comum e, muitas vezes, silenciosa entre as mulheres. Especialistas alertam que a identificação precoce e o início do tratamento adequado são fundamentais para controlar a queda dos fios e preservar a autoestima.

Maiara contou que os primeiros danos surgiram ainda na adolescência, período em que iniciou a carreira profissional. Procedimentos estéticos frequentes, como alisamentos e químicas, acabaram comprometendo a saúde do cabelo e agravando o quadro ao longo dos anos.

O que é a alopecia androgenética

A alopecia androgenética é um tipo de calvície de origem genética e hormonal, caracterizada pelo afinamento progressivo dos fios até a perda capilar. Embora afete homens e mulheres, é mais comum no público masculino devido aos níveis mais elevados de hormônios androgênicos.

Nas mulheres, a evolução costuma ser mais discreta e silenciosa, o que pode retardar o diagnóstico. A condição está relacionada a uma sensibilidade genética a um hormônio derivado da testosterona, que interfere diretamente no ciclo de crescimento do cabelo.

Principais características da condição

Entre os pontos que ajudam a entender a alopecia androgenética estão:

evolução gradual e, muitas vezes, silenciosa;

influência genética associada à resposta hormonal;

necessidade de tratamento contínuo, sem resultados imediatos;

fatores emocionais e hábitos que podem intensificar a percepção da queda.

A doença já foi relatada por outras mulheres conhecidas, como Xuxa, e não está relacionada apenas à idade.

Como é feito o tratamento

O tratamento da alopecia androgenética é individualizado e não existe uma abordagem genérica para queda de cabelo. Ele envolve o uso de medicamentos que reduzem ou bloqueiam a ação do hormônio responsável pelo afinamento dos fios, além de substâncias que estimulam o prolongamento da fase de crescimento capilar.

Por se tratar de uma condição sem cura, o acompanhamento é contínuo e, em muitos casos, para toda a vida. O objetivo é preservar os fios existentes, já que, na alopecia androgenética, os cabelos que já foram perdidos não se regeneram. Por isso, iniciar o tratamento o quanto antes faz diferença nos resultados.

Em quadros mais avançados, o transplante capilar pode ser indicado como opção complementar. Ainda assim, especialistas destacam que o procedimento deve ser associado ao uso contínuo de medicamentos para manutenção dos resultados e controle da progressão da doença.