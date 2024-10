Após críticas sobre seu corpo, Maiara faz desabafo: 'Nunca estive tão bonita'

Em show recente realizado em Teresina (PI), a sertaneja Maiara fez um desabafo e rebateu as críticas que vem recebendo sobre sua aparência quase irreconhecível por conta de um processo gradativo e intensivo de emagrecimento. No palco, a irmã de Maraísa revelou estar pesando 45kg, mas, tranquilizou o público ao garantir que está saudável.

Maiara aproveitou para falar sobre a situação no momento em que conversava com os fãs. "Quando eu estava mais gordinha, não prestava também. Agora emagreci, estou com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados. O povo fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome", disse.

A musa sertaneja ainda pediu proteção contra comentários negativos e garantiu que está com a autoestima lá em cima. "Livra-me de todo mal, amém, gente. Eu estou na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca estive tão bonita na minha vida e estou solteira."