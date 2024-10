VÍDEO: Comportamento de Maiara nos bastidores de show chama atenção de fãs

A sertaneja Maiara, dupla de Maraisa, tem chamado a atenção nos últimos tempos por sua aparência cada vez mais magra e por rumores envolvendo sua saúde. No entanto, no último sábado (19), durante um show em Balsas, no Maranhão, a cantora tratou de afastar os boatos ao mandar um recado direto para os "haters". No entanto, seu comportamento nos bastidores repercutiu nas redes sociais.

"Estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira", declarou Maiara durante a apresentação com a irmã. A fala foi vista como uma resposta às críticas e especulações sobre sua saúde e aparência física.

No entanto, o que também tem movimentado a web nos últimos dias é o comportamento da artista nos bastidores de um show em Teresina, no Piauí. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a artista dando entrevistas e gravando conteúdos para as redes sociais.

"No decorrer da nossa carreira, a gente quase não veio aqui. Temos que vir mais. Tantos nomes maravilhosos passaram por aqui... Para mim é uma honra. Estamos felizes por aqui. Só agradecer a Deus por essa oportunidade", disse a cantora.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao jeito que Maiara se comportou nos bastidores, observando sua postura e o tom de sua fala, considerada "estranha". Veja a repercussão:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)