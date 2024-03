Maraisa fala sobre emagrecimento e mudança no visual

Maraisa reconheceu em entrevista que as mudanças no rosto (e no corpo) são visíveis, drásticas e impressionantes. E a cantora segue feliz com essas mudanças no visual. A mato-grossense de 36 anos também implantou um balão gástrico, em tratamento para perda de peso, e foi à mesa de cirurgia para afinar o nariz.

Depois de alterar por completo a dieta alimentar, e eliminar de seu cardápio frituras, doces e ultra processados, Maraisa perdeu as contas de quantos quilos já eliminou. E segue emagrecendo mais.

Segundo a cantora durante entrevista para o site Globo, "eu me acostumei a acordar bem cedo para malhar. Virou rotina. De manhã, vou para academia, para a piscina e cuido de mim. Tudo isso junto à minha alimentação. Sempre tento seguir tudo certinho. Quando preciso sair da rotina ou comer algo diferente, eu me sinto meio mal. Parece que o estômago fica pesado, sabe?", afirmou a cantora.