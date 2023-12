Maiara e Fernando falam sobre reatar namoro pela 13ª vez; notícia foi divulgada por colunista

O site Movimento Country divulgou a informação que Maiara e Fernando Zor haviam reatado o namoro em segredo. De acordo com o colunista Hedmilton Rodrigues, o casal revelou que essa 13ª volta ficaria holofotes, para evitar que o relacionamento sofresse com críticas e pressão por parte dos fãs.

A assessoria de imprensa de Maiara negou a informasção e disse que a cantora "nega categoricamente" ter voltado com Fernando. "Maiara se surpreendeu ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga, e estava viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e é categórica ao afirmar que se trata de fake news!", diz nota enviada pela assessoria da cantora a Splash, do UOL.

A posicionamento de Maiara também foi confirmado pela assessoria de imprensa de Fernando: "[É] falso".

Os dois terminaram o relacionamento pela 12ª vez, em abril deste ano.

Nos períodos das festas de fim de ano de 2022, Maiara passava por um momento difício ao revelar que tinha sido traída por Fernando. “Boa noite para você que ganhou dois pares de chifres no Natal. Era tudo o que eu precisava para encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça eu deveria ter te escutado mais. Responsabilidade zero”, desabafou a artista no seu perfil no Instagram.