Show de Maiara e Maraísa termina com tiroteio, tumulto e uma pessoa morta; vídeo

Um show da dupla Maiara e Maraísa terminou em tragédia na madrugada desta sexta-feira (6), durante as festividades de aniversário do Tocantins. O evento, organizado pelo governo do estado em comemoração aos 35 anos de sua criação, foi interrompido por um tiroteio que começou enquanto as cantoras se apresentavam no palco, no Parque dos Girassóis, na capital Palmas.

O tiroteio ocorreu por volta das 3h da madrugada e deixou pelo menos uma pessoa morta. A vítima seria um homem, que ainda não teve sua identidade divulgada. Não há informações sobre feridos, mas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar assistência médica.

O evento estava programado para que durasse duas noites e, na noite da última quinta-feira, sete cantores regionais e nacionais iriam se apresentar. No entanto, os dois últimos artistas não puderam se apresentar por conta do tumulto. Não há informação se a segunda noite do evento será mantida.

Ainda não se sabe o que começou o tiroteio e as autoridades ainda estão investigando o incidente. Maiara e Maraísa, assim como o público, sairam às pressas do local. Além disso, o Palácio Araguaia, sede do governo, teve uma de suas vidraças quebradas, e uma porta de entrada do prédio foi arrancada durante a confusão.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o pânico e a correria dos moradores que estavam presentes na festa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)