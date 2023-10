Tiroteio em clínica no resulta em engano mortal de traficantes: mataram o próprio chefe

Em Culiacán, no México, na última quinta-feira (28), ocorreu um incidente envolvendo traficantes armados que faziam a segurança de um membro do cartel de drogas de Sinaloa que estava em uma clínica privada. A situação se desenrolou quando os traficantes, presumindo erroneamente que um homem armado que chegou ao local fosse um assassino rival, abriram fogo, resultando na morte de quatro pessoas, incluindo o suposto rival. No entanto, o homem morto era, na verdade, o chefe do cartel.

Segundo informações, o episódio revela o quanto às vezes é obscura a escala de comando. O chefe, conhecido como "El 22", supostamente estava na clínica para pagar pelos serviços cirúrgicos do ferido.

Após a revelação do erro, um dos traficantes envolvidos no tiroteio tentou tirar a própria vida, temendo represálias do próprio cartel. A organização criminosa em questão possui laços com os filhos do traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, conhecidos como "Los Chapitos". Além de "El 22", o médico Otniel Montoya também foi uma das vítimas durante o tiroteio.