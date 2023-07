Traficante morre em acidente de trânsito após seu carro se chocar com caminhão em rodovia estadual

Um traficante, ainda não identificado, morreu na tarde deste domingo, 09, em decorrência de acidente de trânsito.Ele dirigia uma picape Fiat Strada e se chocou com uma caminhão, que vinha em sentido contrário ao dele, na MS-164, próximo à Ponta Porã (MS).

O local fica cerca de mais de 300 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

VEJA MAIS

O veículo do traficante ficou totalmente destruído, e segundo informações do @topmidianews, parceiro do Metrópoles, nele tinha uma quantidade grande de droga, que ficou espalhada pela rodovia.

A vítima morreu antes da chegada do socorro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão, o veículo pesado não sofreu danos.

A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) ficou no local do acidente para que a carga não fosse recuperada por outra pessoa.