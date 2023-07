Mais de 30 rolos de linhas com cerol foram apreendidos na Operação Tolerância Zero

Mais de 30 rolos de linhas com cerol foram apreendidos por órgãos do sistema de segurança pública do Pará neste sábado (08), durante a Operação “Tolerância Zero” na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense, e no Distrito de Mosqueiro, pertencente a Belém, nas áreas preventiva e repressiva. O material é utilizado para empinar pipas, brincadeira comum no período de estiagem, o chamado verão amazônico.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas na “Operação Verão 2023”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e participação dos demais órgãos de segurança.

“Dentre nossas atividades, durante esse verão, está a fiscalização do uso indevido de linhas com cerol, que são utilizadas para empinar pipas e podem causar sérios danos aos banhistas que trafegam pela faixa de areia, assim como pelas ruas, podendo causar acidentes graves. Nossas equipes estão apreendendo os rolos com a substância, a qual é proibida a utilização no Estado”, informou o coordenador de Segurança da Segup, tenente-coronel Celton de Jesus.

Em Mosqueiro, os agentes de segurança realizaram ações de orientação quanto ao uso desse tipo de linha, e também a apreensão dos rolos.

“Nossas ações estão acontecendo em mais de 90 localidades. No Distrito de Mosqueiro, as equipes estão distribuídas pelas praias e no pórtico de entrada, realizando as fiscalizações, inclusive em veículos coletivos. Nesse final de semana já foram apreendidos diversos rolos de linha contendo cerol. Vamos continuar agindo até o final desse verão, para que todos possam aproveitar as férias e seu entretenimento com segurança”, reforçou o coordenador de segurança da Segup.

Decreto

O governador Helder Barbalho sancionou em maio de 2022 a Lei 9.597, que proíbe o uso, a posse, a fabricação e a venda de linhas cortantes com cerol, "chile" e similares no Pará. A medida visa prevenir os constantes acidentes com pedestres, condutores de motocicletas e ciclistas.

Durante o mês de julho, nas praias e balneários, as ações de fiscalização estão sendo intensificadas por meio da “Tolerância Zero”, desenvolvida para atuar, especialmente, no combate à regulamentação e licença dos estabelecimentos comerciais, assim como na repressão de crimes contra o meio ambiente, poluição sonora e uso indevido de cerol, além de ações de conscientização e prevenção quanto a crimes contra grupos vulneráveis.

Participam da ações de fiscalização agentes das polícias Civil, Militar, Científica e Penal, Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).