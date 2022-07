Menina de 6 anos fica ferida ao ser atingida por linha com cerol, em Afuá, na ilha do Marajó

Uma menina de apenas 6 anos teve o pescoço cortado por uma linha com cerol, na cidade de Afuá, na ilha do Marajó. O caso foi registrado no último domingo (10). Os pais da criança relataram que estavam a caminho da igreja em uma bicicleta do tipo cargueira. A menina estaria sentada na parte da frente, quando foi atingida. Ela foi socorrida pelo pai para o hospital municipal e conseguiu sobreviver. A criança está em recuperação e não corre risco de morte. Nas redes sociais, a mãe da garota alertou sobre o caso. Com informações do site Debate Carajás.

Ainda segundo a mãe da criança, quando eles viram a pipa, o marido dela freou o máximo que pôde, para que a linha não atingisse em cheio o pescoço da menina. Ainda assim, a linha provocou alguns cortes. “Tanto que, para salvar a vida da nossa filha, o freio quebrou de tanta força que meu esposo teve que fazer. Mesmo assim, cortou o pescocinho dela”, relembrou a mãe.

Segundo a mulher, eles informaram o caso às polícias Civil e Militar, para que providências sejam tomadas. “Tivemos sorte em salvar nossa filha, mas pode ser que outra pessoa não tenha a mesma sorte. Por isso, é importante fiscalizar, para coibir esse tipo de linha, que é mortal”, diz a mulher.