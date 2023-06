Saiba os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica

É comum que com a chegada das férias escolares a prática de empinar pipa aumente nas ruas e praias. No entanto, deve-se ter muito cuidado ao fazer essa prática, já que ela pode causar sérios problemas tanto à rede elétrica quanto à vida das pessoas. De acordo com a Equatorial Pará, de janeiro a maio de 2023, foram registradas, em todo o estado, 1.801 ocorrências por conta de pipas na fiação. Em comparação ao mesmo período de 2022, quando 2.139 casos foram registrados, a somatória representa uma redução de 15,08%, mas que ainda assim preocupa.

Em análise geral do ano de 2022, um total de 7.031 ocorrências foram registradas no Pará, com maior incidência nos meses de junho e julho (férias escolares).

“O principal é a interrupção do fornecimento de energia elétrica. As pipas causam o rompimento dos cabos pelas linhas que usam cerol, também conhecida por chilena", explica Éder Carvalho, executivo de Segurança da Equatorial Pará.

VEJA MAIS

Às vezes o problema pode não ser visto de imediato, mas com o tempo podem chegar. Com as linhas e pipas enroscadas na rede elétrica, os fios podem ficar desgastados e levar e levar a curtos-circuitos em dias úmidos. “Na tentativa de resgatar uma pipa enroscada na fiação, também pode ocorrer desligamentos no fornecimento, além de causar acidentes. É que, caso a pipa fique presa em um equipamento da rede elétrica, a pessoa pode tomar um choque de até 34.500 volts”, alerta Éder. Podem ocorrer choques que levam a óbito mesmo com apenas 20 volts.

Riscos do cerol

O cerol (mistura de cola, limalha e vidro moído) e a "linha chilena" são utilizadas com o objetivo de cortar linhas de outras pipas no ar, em uma espécie de desafio com finalidade recreativa. No entanto, o uso dessas "vantagens" é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro. Como medida, em 2022 o Estado do Pará sancionou a lei nº 9.597, de 20 de maio de 2022, em que se proíbe a fabricação, armazenamento, venda e uso de linhas com cerol.

Pela Lei nº 9597, de 20/05/2022, o uso de cerol é considerado crime. (Reprodução / Legisweb)

O cerol pode ter em sua composição a limalha de ferro, que em contato com fiação elétrica pode provocar curtos-circuitos e choques. Além disso, essas linhas são um risco para ciclistas, motociclistas e a população geral, já que por ser um material cortante pode causar graves acidentes, levando até mesmo a morte.

Conscientização

Com patrocínio da Equatorial Pará, durante o mês de junho o "Projeto Pipas" visitará 55 escolas do estado com o objetivo de conscientizar as crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipa próximo à rede elétrica. A ação conta com brincadeiras, apresentação teatral e distribuição de gibis com o foco na temática para que, de forma educativa, esse público tenha em mente a melhor forma de empinar pipa sem colocar a sua segurança e a de outros em risco.

O projeto passará por unidades escolares de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Moju, Benevides e Marabá.

VEJA MAIS

Outras orientações de segurança que devem ser seguidas

Não soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

Não use linhas metálicas no lugar da linha comum;

Não use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e podem causar graves acidentes

Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. Esse material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;

Não insista em recuperar a pipa caso ela enrosque nos fios. Pela sua segurança, abandone-a;

Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

Não empine pipa em tempo nublado ou com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;

Não suba em lajes de casas para empinar pipa. Como seus olhos estão direcionados ao céu, qualquer distração pode causar uma queda;

Cuidado com as pessoas por perto. Como as linhas não podem ser vistas, podem gerar graves acidentes - principalmente as com cerol.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de Oliberal.com, Carlos Fellip)