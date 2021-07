Pipa causa apagão em Cotijuba e deixa Unidade de Saúde no escuro

Cotijuba teve um "apagão" no final da tarde desta terça-feira (27). A falha, aponta a Equatorial Energia Pará, foi causada por uma pipa. O problema acabou impossibilitando o funcionamento do gerador da Unidade Básica de Saúde (UBS) da ilha. No último dia 21, o equipamento foi entregue com a premissa de evitar que em casos de emergência à noite, o posto ficasse sem energia. Só que o dano superou a capacidade da rede elétrica.

Por nota, a Equatorial Energia Pará informou que "...a falta de energia que aconteceu no final da tarde do dia 27 em alguns trechos de Cotijuba foi ocasionada por um problema técnico em um alimentador que atende a região. Quando técnicos da empresa chegaram ao local, foi constatado que a ocorrência no alimentador foi causada por uma pipa. O tempo para a normalização do fornecimento foi estendido devido à área da pane ser em local de difícil acesso e comunicação, mas a distribuidora destaca que não mediu esforços para o serviço fosse restabelecido o mais breve possível".

"Em tempo, a Equatorial Pará reforça que a brincadeira com pipas deve ser feita o mais longe possível da rede elétrica, para evitar que situações como essas voltem a acontecer", concluiu a Equatorial, no comunicado enviado à Redação Integrada de O Liberal.

Também por nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que "...o apagão de energia, ocorrido na ilha de Cotijuba ocasionou uma sobrecarga que queimou componentes do quadro elétrico da Unidade Básica de Saúde (UBS), impossibilitando a transferência de energia do gerador para a UBS. A equipe de engenharia elétrica da Sesma já está na Unidade solucionando o problema".