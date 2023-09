Conheça quem é o novo affair do sertanejo Fernando Zor, após fim definitivo com Maiara

A fila andou em junho desde ano, após mais de dez téminos, Maiara, da dupla com Maraísa, se desligou do Fernando Zor e anunciou um novo relacionamento. Agora, foi a vez do sertanejo seguir.

Fernando Zor está curtindo dias de pescaria ao lado da estudante e influenciadora Nayara Munhoz, assim como fazia com Maiara. Bastante discretos, os dois publicaram registros mostrando que estão no mesmo local, mas sem estarem juntos.

VEJA MAIS

Nayara é acadêmica de biomedicina e acumula 50 mil seguidores nas redes sociais, onde costuma mostrar sua rotina de estudos, academia e viagens. Mesmo com discrição ao lado de Fernando, alguns internautas criticaram o uso exacerbado de edições em registros da sua rede social.

“É tanto filtro que eles parecem de cera”, declarou um. “A gata nem usa faceapp, graças a Deus, né manas? Essas mulheres são todas iguais”, criticou outro. “Ela é de cera! Tanto filtro, misericórdia”, escreveu uma terceira pessoa.

Atualmente, Maiara namora o também sertanejo Matheus Gabriel.