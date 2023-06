Maiara e Matheus Gabriel estão usando alianças

Maiara e Matheus Gabriel estão vivendo um romance e ao que tudo indica, os pombinhos decidiram dar um próximo passo na relação e estão usando alianças de compromisso. Desde o jantar no Dia dos Namorados, os dois estão usando um anel prateado, o que levantou rumores de que o romance tinha ficado sério. Mas o que antes era apenas rumor, agora é oficial, em live no Instagram o cantor revelou após ser questionado por fãs, que realmente é uma aliança de namoro.

No Dia dos Namorados, a cantora postou um Stories romântico e discreto no Instagram, de um ambiente enfeitado com corações e uma taça de vinho, levantando a suspeita que estaria vivendo esse momento ao lado do novo amor do sertanejo. Veja a foto:

Surpresa romântica registrada por Maiara (Foto Instagram @maiara)

A notícia surpreendeu os fãs, mas por incrível que pareça, não agradou a todos, pois muitos ainda torcem para que a Maiara reate com Fernando Zor, com quem ela viveu um relacionamento conturbado repleto de idas e vindas.

