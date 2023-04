Sertanejo Fernando Zor revela crise de ansiedade ao misturar remédio de uso controlado e álcool

Fernando Zor preocupou seus seguidores ao interromper uma viagem internacional no final de semana. O cantor compartilhou o motivo em uma live hoje, 05, explicando ainda o sobre a sua internação.

O cantor tinha iniciado uma viagem ao Canadá, onde iria encontrar a sua filha Kamily, que faz intercâmbio no país, porém, ele não chegou até o destino final. Fernando desembarcou na primeira conexão, que foi em Houston, nos Estados Unidos.

O artista retornou ao Brasil e precisou ser hospitalizado após uma crise de ansiedade. Fernando explicou que durante o primeiro trecho da viagem ele misturou bebida alcoólica com um remédio tarja preta de uso controlado.

“Foram dias difíceis. Tinha uma viagem marcada para Vancouver, onde encontraria minha família”, pontuou e seguiu: “Durante esse voo, na primeira escala em Houston, eu fiz uso de bebida alcoólica. Tem um tempo que eu tomo remédio para dormir, o Zolpidem”, detalhou.

“Acabei tendo uma crise de ansiedade bem forte e não conseguia entrar no segundo voo. Não sou de chorar, então foi algo que me espantou muito. Me deu uma crise de choro”, explicou Zor.

Ao retornar ao Brasil com ajuda de seu sócio. Ele foi internado em um hospital em São Paulo: “Fiz um detox para tirar esse medicamento, que eu faço uso há um bom tempo. Estou fazendo um tratamento”.