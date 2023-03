Fernando Zor e Maiara terminaram? Cantor apaga foto e fãs especulam 12º término

Será que veio mais um término de Fernando Zor e Maiara? A especulação ganhou força ao longo deste sábado (11), após o cantor apagar uma foto com a artista, que havia sido publicada por ele na última sexta-feira (10) no Instagram. Entretanto, segundo informou o colunista Leo Dias, o motivo não foi um término ou crise no relacionamento.

Em tom de brincadeira, o cantor explicou dizendo que queria apenas dar um "sustinho" nos fãs, mas que a razão por ter excluído a publicação foi algo bem mais banal do que pareceu: Maiara não gostou muito de como saiu no clique. "Foi só para dar um sustinho neles [os fãs]", declarou.

"Aquela era uma foto antiga que a Maiara não curtia muito! Mas tá tudo certo, hoje vamos fazer uma nova. Não criemos pânico", acrescentou o artista.

Parceria no amor e no trabalho

E não é só como um casal que o relacionamento dos dois está forte... Mais um vez, o cantor deve subir ao palco ao lado de Maiara na noite deste sábado (11), durante o cruzeiro de Luan Santana.

Na última sexta (10), o cantor também anunciou que fará parte do cruzeiro de Maiara & Maraisa no Dia das Mulheres em 2024.