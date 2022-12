Fernando Zor realiza procedimento estético para aumentar o bumbum

Com tudo em cima, é desse jeito que o cantor sertanejo Fernando Zor tem se sentido. Nas redes sociais, ele aproveitou para contar sobre um procedimento estético que passou.

Nos stories do Instagram, Fernando contou que aumentou o volume do bumbum. "Como anda a sua bunda? Cara 'desbundado' é feio demais", brincou o cantor ao aparecer ao lado do seu cirurgião plástico Francisco Tribulato.

"É como se fosse um fermento. Não dói nada, é uma agulha bem pequena", declarou Fernando.

O sertanejo explicou ainda, que após uma semana o resultado começar a aparecer.

Além do aumentar os glúteos, Fernando também realizou uma reestruturação facial, bioestímulo de colágeno, contorno corporal e "extermínio" de gordurinhas localizadas, segundo o médico responsável pelos tratamentos.