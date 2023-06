Maiara compartilha passeio romântico ao lado de Matheus Gabriel

Ao que tudo indica, Maiara e Matheus Gabriel estão em clima de romance. No último domingo (18), os dois apareceram juntos em uma viagem de carro e, na manhã desta segunda-feira (19), o casal fez registros de um passeio romântico de balão em Pirenópolis, Goiás.

A cantora, que faz dupla com Maraisa, compartilhou esse momento especial com seus seguidores através do Instagram. Nos stories, Maiara exibiu a paisagem e posou de casal ao lado do cantor. Nas imagens publicadas, os dois trocam carinhos, beijos e abraços.

Desde o término conturbado de seu namoro e noivado com Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, este é o primeiro relacionamento da cantora. Marcado por muitas idas e vindas, o ex-casal decidiu encerrar sua história pela 12ª vez no início deste ano.

Já o novo casal levantou suspeitas de terem passado o Dia dos Namorados juntos, quando foram vistos no mesmo restaurante, em um jantar romântico. Os fãs logo ficaram empolgados com a notícia e apontam que a sertaneja parece estar muito feliz ao lado de Matheus.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)