Maraisa, da dupla com Maiara, posa em cliques de biquíni e anuncia contagem regressiva para navio

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira (5) ao publicar fotos de biquíni em seu Instagram. As imagens foram feitas para celebrar a contagem regressiva para o cruzeiro "Maiara & Maraisa em Alto Mar", que partirá no próximo dia 8 de março.

"Faltam três dias para o navio e por aqui já estou no clima", escreveu a cantora na legenda da publicação. A artista apostou em um modelo de biquíni diferentão, com formato de coração e estampado.

A escolha do look rendeu diversos elogios dos fãs, que exaltaram a beleza da cantora. "Maravilhosa!", "Que mulherão!", "Musa do verão!" e "Perfeita!" foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

Para aumentar ainda mais a expectativa para o cruzeiro da dupla, Maiara também publicou fotos de biquíni. "Por aqui estamos como? Ansiosas para o dia 8 de março. Já experimentando os looks para o navio", escreveu.

As irmãs gêmeas prometem uma grande festa a bordo do navio, com direito a shows e apresentações especiais. O cruzeiro "Maiara & Maraisa em Alto Mar" terá três dias de duração e passará por cidades e fará uma rota entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro ou Santa Catarina.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)