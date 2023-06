Maraisa encanta fãs com beleza e arranca elogios: 'Ela tá maravilhosa, cinturinha perfeita'

Maraisa continua encantando seus fãs com sua beleza. A cantora sertaneja, irmã de Maiara, chamou a atenção ao compartilhar uma série de fotos com seu look usado durante o show em São Sebastião do Passé, na Bahia, e recebeu diversos elogios.

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda disparou: "Gostosa". "Ela tá maravilhosa, cinturinha perfeita, o tom castanho escuro fica muito bom nela", opinou uma internauta. "Que mulher, Brasil", comentou outro. "Olhei e gritei: poderosa", escreveu outra. "Fico impressionada com a transformação vendo fotos e vídeos antigos, até o rosto é diferente. Outra pessoa", avaliou uma. "Esse corpo está invejável", afirmou uma usuária.

