Maiara comemora cuidado com saúde e emagrecimento de 23 kg

A sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, comemorou os bons resultados que tem obtido na busca por mais saúde. Há mais de um ano a cantora iniciou um acompanhamento com médicos e educadores físicos. Maiara emagreceu 23 Kg.

"Estou com 36 anos. Estou ótima, superfeliz. Pela primeira vez, consegui organizar e consegui baixar a gordura. Ainda está alta, mas está dentro do normal", comemorou Maiara.

A amiga Lari Ferreira, que lhe acompanha no processo, respondeu aos críticos de que Maiara está muito magra. "Tá gorda, só parece gorda. Tá magra, só parece magra. Pô, vai tomar no c... todo mundo", falou a amiga.

A jovem cantora revelou que a família tem problema hereditário com doenças como obesidade, pressão alta e diabetes. "Eu nasci para ter mais índice de gordura corporal. Para quem não sabe, lá em casa eu tenho primos, tios, a gente lida muito com essa questão de obesidade, pressão alta, diabete. Agora estou no meu melhor físico", afirmou.

Maiara falou sobre a dificuldade de emagrecer devido à genética. "Ela [enfermeira] sabe a luta que eu tenho sobre emagrecimento, tanto que é difícil para mim porque eu venho de uma genética muito difícil. Mas eu estou muito feliz com os meus objetivos. É um processo que a gente já tem mais de um ano. Não é fácil", confessou.

