Com casamento marcado, Maraisa confirma fim do noivado: “Um ano intenso e feliz”

Maraisa, que faz dupla com a irmão Maiara, resolveu acabar com os boatos e confirmou o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó. Juntos há cerca de um ano e com casamento marcado para outubro de 2024, o casal se conhece desde a adolescência das gêmeas

A confirmação sobre o término foi enviada por meio de nota para a o portal da revista Quem: “Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas, por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim”.

A equipe da cantora enfatiza que eles seguirão separados e diz ainda que ela não falará sobre o assunto: “A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas.”

VEJA MAIS

Maraisa e Fernando Mocó assumiram o relacionamento em julho do ano passado e ficaram noivos apenas dois meses após o anúncio público.

Os boatos do término começaram logo depois que os dois pararam de se seguir nas redes sociais. Porém, com a confirmação do fim, Maraisa e Fernando voltam a se seguir.

Apesar de algumas indiretas nas redes sociais, o ex-casal aparentemente decidiu reconsiderar as pazes. Maraisa teria deixado de seguir o noivo nas redes sociais, na quarta-feira (10), e a cantora também apareceu sem aliança em uma live feita no Instagram, além disso, ela arquivou as fotos ao lado do Mocó.

O rompimento da relação foi confirmado pela própria sertaneja, em um vídeo que afirmou estar solteira.