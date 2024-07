Em meio aos preparativos do casamento, Maraisa deixa de seguir e arquiva fotos com Fernando Mocó

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, deixou de seguir o noivo, o empresário Fernando Mocó. Além disso, ela também arquivou as fotos do casal. Ele ainda segue a artista.

Tudo ocorreu na noite da última quarta-feira (10), e até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a decisão.

Maraisa assumiu o namoro há um ano, em julho de 2023. Eles se conheceram na adolescência, quando ela viva ao lado da família em Araguaína (TO).

O casal ficou noivo em setembro de 2023 após Fernando pedir a cantora em casamento durante um show. É possível que a cerimônia seja no próximo dia 03 de outubro. O local do evento não foi divulgado, mas a tendência é que seja em Goiânia ou em Minas Gerais.