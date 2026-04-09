Maiara & Maraisa lançam nova parte de 'Melhor Que Imaginei' com faixa inédita e aposta em hit
EP chega com quatro músicas inéditas, incluindo “Sorte de Alguém”, que ganha clipe e promete engajamento nas redes sociais e identificação com o público feminino
A dupla Maiara & Maraisa anunciou o lançamento da segunda parte do projeto audiovisual “Melhor Que Imaginei”, dando continuidade ao trabalho que já ultrapassa 13 milhões de streams em uma das principais plataformas de áudio do país. O novo EP chega ao público nesta quarta-feira (9), às 21h, enquanto o clipe da faixa destaque, “Sorte de Alguém”, será disponibilizado no YouTube nesta sexta-feira (10), ao meio-dia.
O lançamento apresenta quatro faixas inéditas e reforça a presença da dupla no cenário musical nacional. Entre elas, “Sorte de Alguém” desponta como principal aposta, com proposta leve e dançante, incluindo potencial coreografia e forte apelo para engajamento nas redes sociais.
De acordo com o material de divulgação, a canção traz um refrão com forte apelo emocional — “ser forte pra me ver sendo a sorte de alguém” — e deve impulsionar conteúdos de superação, especialmente entre o público feminino. Além da faixa foco, o EP é composto também pelas músicas “Pra Você”, “Fragrância” e “Canseira”. Os videoclipes das canções serão lançados ao longo do mês, ampliando a experiência do público com o projeto.
O trabalho reforça a identidade artística de Maiara & Maraisa, marcada por letras intensas, interpretação expressiva e conexão direta com os fãs. Em nota, a dupla destacou a recepção positiva do primeiro EP e afirmou que a nova etapa busca retribuir o carinho do público. “Ficamos muito felizes com o sucesso do primeiro EP e com a forma como o público abraçou esse projeto desde o início. Com essa nova parte, a nossa intenção é continuar retribuindo todo esse amor e fortalecer ainda mais essa conexão tão especial que temos com os nossos fãs”, afirmaram.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA