Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maiara & Maraisa lançam nova parte de 'Melhor Que Imaginei' com faixa inédita e aposta em hit

EP chega com quatro músicas inéditas, incluindo “Sorte de Alguém”, que ganha clipe e promete engajamento nas redes sociais e identificação com o público feminino

O Liberal
fonte

Maiara & Maraisa lançam nova parte de 'Melhor Que Imaginei' com faixa inédita e aposta em hit. (Divulgação)

A dupla Maiara & Maraisa anunciou o lançamento da segunda parte do projeto audiovisual “Melhor Que Imaginei”, dando continuidade ao trabalho que já ultrapassa 13 milhões de streams em uma das principais plataformas de áudio do país. O novo EP chega ao público nesta quarta-feira (9), às 21h, enquanto o clipe da faixa destaque, “Sorte de Alguém”, será disponibilizado no YouTube nesta sexta-feira (10), ao meio-dia.

O lançamento apresenta quatro faixas inéditas e reforça a presença da dupla no cenário musical nacional. Entre elas, “Sorte de Alguém” desponta como principal aposta, com proposta leve e dançante, incluindo potencial coreografia e forte apelo para engajamento nas redes sociais.

De acordo com o material de divulgação, a canção traz um refrão com forte apelo emocional — “ser forte pra me ver sendo a sorte de alguém” — e deve impulsionar conteúdos de superação, especialmente entre o público feminino. Além da faixa foco, o EP é composto também pelas músicas “Pra Você”, “Fragrância” e “Canseira”. Os videoclipes das canções serão lançados ao longo do mês, ampliando a experiência do público com o projeto.

O trabalho reforça a identidade artística de Maiara & Maraisa, marcada por letras intensas, interpretação expressiva e conexão direta com os fãs. Em nota, a dupla destacou a recepção positiva do primeiro EP e afirmou que a nova etapa busca retribuir o carinho do público. “Ficamos muito felizes com o sucesso do primeiro EP e com a forma como o público abraçou esse projeto desde o início. Com essa nova parte, a nossa intenção é continuar retribuindo todo esse amor e fortalecer ainda mais essa conexão tão especial que temos com os nossos fãs”, afirmaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Maiara & Maraisa lançam nova parte de 'Melhor Que Imaginei' com faixa inédita e aposta em hit
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda