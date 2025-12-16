Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tomografia de Kim Kardashian mostra buracos no cérebro e áreas com 'baixa atividade'; entenda

Exame exibido em reality show gerou preocupação entre fãs, mas especialistas alertam para limites científicos da tecnologia

Hannah Franco
fonte

Tomografia exibida em reality de Kim Kardashian levanta dúvidas médicas; entenda (Reprodução/Instagram/kimkardashian)

Um episódio recente do reality show “The Kardashians” chamou atenção ao revelar um exame cerebral de Kim Kardashian que apontaria “baixa atividade” em algumas áreas do cérebro e a presença de “buracos” na imagem. A explicação apresentada pelo médico da empresária levantou preocupação entre fãs, mas também acendeu um alerta na comunidade científica.

Segundo análise publicada pelo site The Conversation, especialistas em saúde cerebral questionam tanto a interpretação quanto o uso comercial da tecnologia apresentada no programa.

VEJA MAIS

image Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar 'Tudo É Justo', série do Disney+
A série estreia com episódios semanas disponibilizado toda terça-feira

image Kim Kardashian fala sobre o diagnostico de aneurisma cerebral

Que exame Kim Kardashian realizou?

O exame mostrado no reality é conhecido como tomografia por emissão de fóton único (SPECT). O procedimento envolve a injeção de uma substância radioativa na corrente sanguínea e o uso de uma câmera especial para criar imagens tridimensionais do cérebro, mapeando o fluxo sanguíneo em diferentes regiões.

A técnica existe desde a década de 1970 e começou a ser aplicada em estudos cerebrais nos anos 1990. Em contextos específicos, a SPECT pode auxiliar médicos no acompanhamento de algumas condições neurológicas, cardíacas e ósseas.

O que significam os “buracos” apontados no exame?

Segundo especialistas, áreas que aparecem mais escuras nas imagens de SPECT indicam redução temporária do fluxo sanguíneo, algo que pode variar conforme diversos fatores, como horário do exame, nível de estresse, qualidade do sono e até alimentação.

Essas regiões costumam ser descritas informalmente como “buracos” ou “amassados”, mas isso não significa, necessariamente, dano cerebral ou doença. No caso de Kim Kardashian, a redução foi atribuída pelo médico à chamada “baixa atividade cerebral”, associada ao estresse crônico — relação que não possui comprovação científica sólida, segundo pesquisadores.

Especialistas questionam uso do exame fora do ambiente clínico

De acordo com médicos e cientistas citados pelo The Conversation, não há evidências suficientes que sustentem o uso do exame SPECT para diagnosticar condições como estresse, TDAH, Alzheimer, distúrbios emocionais ou problemas comportamentais em pessoas saudáveis.

Além disso, não existe hoje uma técnica de imagem capaz de relacionar, com precisão científica, alterações isoladas no cérebro a sintomas ou comportamentos individuais.

Exame é caro e não indicado para pessoas saudáveis

Outro ponto levantado pelos especialistas é o custo. Como o exame SPECT não é considerado essencial para pessoas sem sintomas neurológicos, ele não costuma ter cobertura de planos de saúde e pode ultrapassar US$ 3 mil por procedimento.

Há também preocupação com a exposição desnecessária a material radioativo, especialmente quando não há indicação clínica clara.

Segundo os especialistas, pessoas saudáveis não precisam realizar exames cerebrais de forma preventiva. Ferramentas como ressonância magnética e tomografia são fundamentais na medicina, mas devem ser solicitadas com base em avaliação clínica e evidências científicas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tomografia

Kim Kardashian

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura

16.12.25 15h00

CULTURA

Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Vendas de ingressos já começaram, mas apresentações fora de São Paulo ainda não foram confirmadas

16.12.25 11h17

CONFUSÃO

Amiga de Ana Castela posta indireta para Virginia após influenciadora dublar áudio viral; veja

Até o momento a cantora sertaneja não se posicionou sobre a fala da amiga em publicação

16.12.25 10h36

RECONHECIMENTO

Norte faz história no HQMix 2025 e conquista quatro troféus no Oscar dos quadrinhos brasileiros

Premiação realizada em São Paulo reconhece, pela primeira vez em mais de 30 anos, três artistas nortistas na mesma edição

16.12.25 9h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

VISH!

SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

Troca ocorre após polêmica envolvendo declarações do cantor sobre a família Abravanel

17.12.25 0h02

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

CELEBRIDADES

Além de Stenio Garcia, confira 8 casais famosos que vivem ou viveram relacionamentos abertos

Will Smith, Luciano Szafir e Samara Felippo são algumas das celebridades adeptas a não-monogamia

20.03.25 12h33

VALE A PENA VER DE NOVO

'O Rei do Gado': Saiba em qual capítulo o Rei do Gado foi encontrado

Bruno Mezenga sofre grave acidente, confira

07.02.23 15h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda