Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kim Kardashian fala sobre o diagnostico de aneurisma cerebral

Estadão Conteúdo

A modelo e influenciadora Kim Kardashian, de 45 anos, anunciou que foi diagnosticada com um aneurisma cerebral. A revelação foi feita na quinta-feira, 23, durante a estreia da sétima temporada do reality show "The Kardashians".

De acordo com Maramélia Miranda, coordenadora do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares, Neurologia Intervencionista e Terapia Intensiva em Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), os aneurismas são lesões que podem acontecer na parede de uma artéria ou veia do cérebro, sendo mais comum em artérias.

"A parede da artéria fica fraca e, com o regime do sangue circulando, essa região que está mais fraca começa a esgarçar e aumentar de tamanho naquele ponto", explica.

Segundo a médica, a condição é delicada, uma vez que o aneurisma pode romper e começar a sangrar, provocando um acidente vascular cerebral (AVC).

Por isso, é extremamente importante que o quadro seja diagnosticado de forma precoce. "Quando isso acontece, o tratamento é completamente diferente porque você não está no meio do curso de um AVC."

Diagnóstico

De acordo com Maramélia, não há recomendações formais ou estudos que mostrem benefícios de utilizar métodos de rastreio do quadro em toda a população. De forma geral, o recomendado é rastrear o aneurisma em pessoas que já tiveram casos na família.

Para detectar a presença de lesões, o exame recomendado é a angiotomografia (exame de imagem que associa tomografia computadorizada e contraste para a visualização de artérias e veias) ou a ressonância magnética.

"Hoje, é bem mais fácil detectar. Há 30 ou 40 anos, não tínhamos esses exames com fácil acesso. Só tínhamos o cateterismo. Mas com a tecnologia e melhora das imagens nos exames, conseguimos identificar pequenos aneurismas."

Um ponto de atenção, destaca a médica, é que os aneurismas que não se rompem não causam sintomas. "Em alguns casos, eles podem crescer e se tornar mais perceptíveis, mas isso acontece em uma pequena parcela", detalha. "Por conta disso, muitas vezes, as pessoas descobrem o quadro sem querer."

No reality, Kim sugere que o aneurisma apareceu por conta de estresse. Maramélia, no entanto, afirma que as duas coisas não estão relacionadas.

"O que existe é uma predisposição genética, por isso a necessidade do rastreio em família. Outro ponto é que a fraqueza da artéria pode piorar pela hipertensão arterial. Uma outra condição que é bastante associada à formação e roturas de aneurismas é o tabagismo", explica.

Uma vez diagnosticado, o aneurisma deve ser imediatamente tratado. A depender do tamanho e do local, existem dois tratamentos: cirurgia aberta ou cateterismo. Com o tratamento, os pacientes conseguem ter uma vida normal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

KIM KARDASHIA/DIAGNOSTICO/ANEURISMA CEREBRAL
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda