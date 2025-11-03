Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar 'Tudo É Justo', série do Disney+
A série estreia com episódios semanas disponibilizado toda terça-feira
Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash virão ao Brasil. As quatro atrizes estão no elenco da nova série do Disney+, 'Tudo É Justo', que estreia na terça-feira (04/11). Parte do elenco vem ao Rio de Janeiro para participar da première do seriado.
A série conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio que deixam um trabalho dominado por homens com a missão de fundar seu próprio escritório.
Além das atrizes, nomes como Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estão no elenco. O seriado estreia episódios semanais no Disney+, toda terça-feira.
*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais
