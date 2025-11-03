Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar 'Tudo É Justo', série do Disney+

A série estreia com episódios semanas disponibilizado toda terça-feira

Estadão Conteúdo
fonte

Kim Kardashian, Naomi Watts e Sarah Paulson vêm ao Brasil para divulgar nova série, 'Tudo é Justo' (Divulgação/Hulu)

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash virão ao Brasil. As quatro atrizes estão no elenco da nova série do Disney+, 'Tudo É Justo', que estreia na terça-feira (04/11). Parte do elenco vem ao Rio de Janeiro para participar da première do seriado.

VEJA MAIS

image Hugo Gloss abre álbum de fotos nas redes sociais para se despedir de Belém após o Global Citizen
O comunicador compartilhou momentos em que experimentou pratos típicos, passeou pelas ilhas e curtiu festa de aparelhagem

image Cantor Nilson Chaves lamenta a perda de Lô Borges
Compositor paraense se manifestou nas redes sociais sobre a morte do mineiro; Lô faleceu no domingo (2) à noite

image Banda de rock paraense Molho Negro lança sexto álbum e fala sobre desafios do tempo digital
Novo disco traz experimentações e reflexões sobre o ritmo da vida moderna, segundo o vocalista João Lemos

A série conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio que deixam um trabalho dominado por homens com a missão de fundar seu próprio escritório.

Além das atrizes, nomes como Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estão no elenco. O seriado estreia episódios semanais no Disney+, toda terça-feira. 

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série/Tudo É Justo/Kim Kardashian/Naomi Watts/Disney+
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

'AVENTURA PARAENSE'

Hugo Gloss abre álbum de fotos nas redes sociais para se despedir de Belém após o Global Citizen

O comunicador compartilhou momentos em que experimentou pratos típicos, passeou pelas ilhas e curtiu festa de aparelhagem

03.11.25 19h11

ROMANTISMO

Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

Grupo celebra 43 anos de uma história

03.11.25 13h19

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

violência

Apresentadora de TV mata mãe a facadas no Halloween

A mulher foi encontrada na frente de sua casa, ferida e coberta de sangue

03.11.25 14h57

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda