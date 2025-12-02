Bella Campos posa com Lewis Hamilton no GP do Qatar e brasileiros brincam: ‘Maria de Fátima venceu'

A atriz Bella Campos marcou presença no GP do Qatar, no último final de semana, e passou pela garagem da Ferrari. Nessa terça-feira (2), a equipe italiana de Fórmula 1 compartilhou imagens da brasileira ao lado do piloto Lewis Hamilton. A publicação no Instagram tirou risadas de internautas do Brasil, que relembraram o último papel de Bella, a gananciosa Maria de Fátima, em “Vale Tudo”.

Lewis Hamilton e Bella Campos no GP do Qatar 2025 (Reprodução / Instagram @scuderiaferrari)

“Bella Campos trazendo um toque de ouro para a garagem no Qatar”, diz a legenda. O texto faz referência ao casaco dourado usado pela atriz. Nas imagens, Bella posa com Hamilton, eles se abraçam e conversam.

Brasileiros encheram os comentários com brincadeiras. “Agora a Raquel sabe para onde o dinheiro da venda da casa foi”, escreveu um perfil. “Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Faty saiu do agro e mirou no automobilismo… Nosso orgulho”, disse um internauta. “Meu Deus, a Maria de Fátima venceu muito”, falou outro.

