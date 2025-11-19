Capa Jornal Amazônia
Bella Campos revela ter sido atacada por jacaré durante gravação de novela; veja foto

Atriz relembrou o começo da carreira e compartilhou detalhes do susto vivido nos bastidores

Gabrielle Borges
fonte

Bella Campos viveu susto nos bastidores do remake de Pantanal (2023) (Foto: Reprodução/Instagram / Mais Novela)

A atriz Bella Campos usou as redes sociais nesta segunda-feira (17/11) como uma forma de recordar sua estreia na televisão e também interagir com os fãs. Para isso, ela usou o recurso da "caixinha de perguntas" do Instagram. Ao lembrar da personagem Muda, do remake da novela Pantanal (2023), Bella surpreendeu os seguidores ao revelar um episódio, no mínimo inusitado e curioso, que viveu nos bastidores da novela.

Ao ser questionada por um internauta sobre qual foi o maior desafio durante a produção, Bella compartilhou um momento tenso vivido: ter sido mordida por um jacaré. “Qual foi a maior dificuldade em gravar a novela?”, perguntou  um fã. A resposta veio com um certo  bom humor e uma foto que mostrava o ferimento com pontos “A mordida do jacaré, realmente, foi a parte mais difícil kkkkkk”, escreveu Bella na legenda, acompanhada de um emoji de joinha. 

image Bella precisou levar pontos, mas não foi hospitalizada (Reprodução/Instagram/@bellacampox)

A atriz detalhou que o episódio ocorreu quando ela estava tomando um banho de rio quando sentiu uma forte pressão em sua perna. Ela revelou que, por instinto, chegou a dar um tapa na direção da pressão até perceber que se tratava de um jacaré.

Bella recebeu atendimento imediato de um médico local que tinha experiência com outros casos de ataques de jacaré e não precisou ser hospitalizada

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

celebridades

cultura

bella campos
